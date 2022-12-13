В Ленобласти 17 февраля пройдёт снег

Днём до -5 градусов.

В Ленинградской области перед выходными будет облачно, на востоке региона – с прояснениями. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 17 февраля на западе, днём в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью на западе Ленобласти -1...-6 градусов, на востоке -8...-13, днём 0...-5 градусов, на востоке местами до -8. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv; МЧС