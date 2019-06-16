Ночью 16 сентября в Ленобласти местами ожидаются заморозки до -1 градуса

Днём +14...+19 градусов.

В первый выходной день в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 16 сентября ожидается без осадков, днём по северным районам местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с., местами на побережье Финского залива порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, местами заморозки до -1, в прибрежных районах местами до +11 градусов, днём +14...+19 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днём – понижаться.

Фото: pxhere; МЧС