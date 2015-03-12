В Ленобласти 16 марта ожидается мокрый снег

Температура воздуха ночью -3...+2, днем 0...+5 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 16 марта на территории 47 региона ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью 16 марта в большинстве районов, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2, днем 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица, талый снег.

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