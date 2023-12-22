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В Ленобласти 16 февраля пройдёт небольшой снег
Сегодня, 15:21
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В Ленобласти 16 февраля пройдёт небольшой снег

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Днём -2...-7 градусов

В Ленинградской области перед выходными ожидается преимущественно облачная погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами 16 февраля в регионе пройдёт небольшой снег, во второй половине дня на западе Ленобласти в отдельных районах возможен умеренный снег. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью на западе области -6...-11 градусов, на востоке -12...-17 , днём -2...-7 градусов, местами на востоке до -10. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: pxhere; МЧС

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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