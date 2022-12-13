В Ленобласти 16 февраля ожидается слабоморозная погода

При этом ночью местами до -15...-17 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 16 февраля, по-прежнему ожидается облачная с прояснением погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами, преимущественно на западе региона, пройдёт небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью на западе 0...-5 градусов, на востоке -7...-12 градусов, местами до -15...-17, днем +1...-4 градуса, на востоке до -7.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv; МЧС