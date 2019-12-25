В Ленобласти 16 декабря будет идти снег с дождём

Температура воздуха в течение суток будет варьироваться от -2 до +3 градусов.

В четверг, 16 декабря, согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ожидается облачная погода.

Ночью в регионе пройдет мокрый снег, на западе – снег с дождём. Днём в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, туман.

Ветер будет дуть с юго-запада, запада со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток будет варьироваться от -2 до +3 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv