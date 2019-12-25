В отдельных районах Ленобласти ожидается налипание мокрого снега

На дорогах гололедица, снежный накат.

В среду, 15 декабря, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" ожидается облачная погода.

Ночью в среду пройдет мокрый снег, местами сильный. Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Ночью ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, днем – 7-12 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -4..+1 градуса. Днём потеплеет до -2..+3 градусов. На дорогах гололедица, снежный накат.

Фото: МЧС; Piter.tv