В Ленобласти ночью и утром 14 октября местами ожидается туман

Днем воздух прогреется до +6...+11 градусов.

В Ленобласти в четверг, 14 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдет небольшой дождь, ночью и утром местами ожидается туман, ветер юго-западный со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, местами до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +6...+11 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем – понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv