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В Ленобласти ночью и утром 14 октября местами ожидается туман
Сегодня, 16:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти ночью и утром 14 октября местами ожидается туман

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Днем воздух прогреется до +6...+11 градусов. 

В Ленобласти в четверг, 14 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдет небольшой дождь, ночью и утром местами ожидается туман, ветер юго-западный со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, местами до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +6...+11 градусов. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем – понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: октябрь, осень, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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Орлов Андрей
Сегодня 17:48

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