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В Ленобласти 14 февраля пройдёт умеренный снег и до -16 градусов
Сегодня, 13:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 14 февраля пройдёт умеренный снег и до -16 градусов

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На дорогах гололедица. 

В середине недели в Ленинградской области ожидается переменная облачность и мороз. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 14 февраля на западе региона пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём в большинстве районов снег, местами небольшой. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью на западе Ленобласти -12...-17 градусов, на востоке -18...-23, местами до -27 градусов, днём -7...-12 градусов, местами на востоке до -16. На дорогах гололедица. 

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: зима, погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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