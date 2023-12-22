В Ленобласти 14 февраля пройдёт умеренный снег и до -16 градусов

На дорогах гололедица.

В середине недели в Ленинградской области ожидается переменная облачность и мороз. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 14 февраля на западе региона пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём в большинстве районов снег, местами небольшой. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью на западе Ленобласти -12...-17 градусов, на востоке -18...-23, местами до -27 градусов, днём -7...-12 градусов, местами на востоке до -16. На дорогах гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv