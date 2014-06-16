В Ленобласти 12 ноября потеплеет до +13 градусов

Утром и днем в прибрежных районах порывы 20 м/с.

В первый выходной день в Ленинградской области будет облачно, днём возможно прояснение. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В субботу, 12 ноября, в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с, утром и днем в прибрежных районах порывы 20 м/с.

Температура воздуха в течение суток +8...+13 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем – повышаться.

Фото: pxhere.com; МЧС