В Ленобласти 12 ноября ожидаются дожди и мокрый снег

В течение дня ожидается +1..+6 градусов.

В Ленобласти перед выходными ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 12 ноября, ночью ожидаются дожди, на востоке с мокрым снегом. Днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди, на востоке с мокрым снегом. Ветер ночью юго-западный, южный 5-10 м/с, утром и днем западный, северо-западный 8-13 м/с, на юго-западе местами порывы до 15 м/с, на востоке 3-8 м/с.

В течение дня ожидается +1..+6 градусов.

Фото: МЧС; pexels