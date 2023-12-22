В Ленобласти 12 марта ожидается до +7 градусов

При этом температура воздуха ночью -3...-8 градусов.

В Ленинградской области во вторник, 12 марта, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 12 марта местами, преимущественно на востоке 47 региона, пройдёт небольшой снег, днём ожидается без осадков. Ночью также возможен местами слабый туман. Ветер ночью переменный слабый, днём южный, юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, местами при прояснениях -10...-13, днём +2...+7 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.tv; МЧС