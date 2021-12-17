В Ленобласти 12 марта воздух прогреется до +11 градусов

Ночью в регионе по-прежнему минусовая температура -6..-1 градус.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в регионе 12 марта ожидается переменная облачность.

Во вторник существенных осадков не ожидается, в конце дня на юго-востоке пройдет небольшой дождь. Ночью местами туман. Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный 0-5 м/с.

Ночью в регионе по-прежнему минусовая температура -6..-1 градус. Днем воздух прогреется до +6..+11 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv