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В Ленобласти 12 марта воздух прогреется до +11 градусов
Сегодня, 16:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 12 марта воздух прогреется до +11 градусов

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Ночью в регионе по-прежнему минусовая температура -6..-1 градус.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в регионе 12 марта ожидается переменная облачность. 

Во вторник существенных осадков не ожидается, в конце дня на юго-востоке пройдет небольшой дождь. Ночью местами туман. Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный 0-5 м/с. 

Ночью в регионе по-прежнему минусовая температура -6..-1 градус. Днем воздух прогреется до +6..+11 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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