В Ленобласти 12 августа +27 градусов и местами дожди

В отдельных районах возможны грозы, днём – с ливнями.

В Ленинградской области в субботу, 12 августа, ожидается облачная с прояснениями погода, рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На западе региона местами пройдут кратковременные дожди, на востоке ночью также ожидаются дожди, местами сильные, днём кратковременные. В отдельных районах возможны грозы, днём – с ливнями. Ветер ночью переменных направлений 2-5 м/с, днём северо-восточный, восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, местами до +10, днём +22...+27 градусов, местами до +19. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: pxhere; МЧС