В Ленобласти 11 ноября потеплеет до +8 градусов

Днем существенных осадков не ожидается.

В Ленобласти в четверг, 11 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный ночью 8-13 м/с, днем 6-11 м/с.

Ночью температура воздуха составит +1..+6, на востоке до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +3..+8 градусов. Ночью на востоке местами гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv