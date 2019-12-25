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В Ленобласти 11 ноября потеплеет до +8 градусов
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 11 ноября потеплеет до +8 градусов

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Днем существенных осадков не ожидается.

В Ленобласти в четверг, 11 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный ночью 8-13 м/с, днем 6-11 м/с.

Ночью температура воздуха составит +1..+6, на востоке до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +3..+8 градусов. Ночью на востоке местами гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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