В Ленобласти 10 января ожидается мокрый снег

Днём на западе региона +2...-3 градуса.

В среду, 10 января, по Ленинградской области ожидается облачная погода. О прогнозе на завтрашний день рассказади специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой мокрый снег. Днём также ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, слабый гололед. Ветер ночью северо-западный, северный, днём юго-западный, западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью на западе -1...-6 градусов, на востоке -8...-13 градусов, местами до -18, днём на западе +2...-3 градуса, на востоке -6...-11 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: pxhere; МЧС