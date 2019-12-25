В Ленобласти 10 сентября потеплеет до +16 градусов

При этом ночью в большинстве районов ожидаются заморозки.

В первый выходной день в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

При этом, в субботу, 10 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью местами возможен туман. Ветер южный, юго-восточный ночью 1-5 м/с, днём 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью в большинстве районов -1...-3 градуса, местами +2...+7, днём +11...+16 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Фото: Piter.tv; МЧС