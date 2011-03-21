В Ленобласти ночью 10 декабря температура местами опустится до -25 градусов

Днем столбик термометра поднимется до -11..-6 градусов.

В Ленобласти 10 декабря, согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью существенных осадков не ожидается, в конце дня на западе местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мороси и ледяного дождя. Ночью будет юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с, на западе со скоростью 5-10 м/с, днем скорость ветра составит 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -18...-13, местами до -25..-22 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -11..-6 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: Piter.tv; МЧС