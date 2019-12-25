В Ленобласти 12 мая потеплеет до +27 градусов

Осадков на территории региона не ожидается.

В среду, 12 мая, в Ленобласти ожидается небольшая облачность, при этом в этот день будет очень жарко. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Осадков на территории региона не ожидается. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12, местами до +5, днем +22...+27 градусов.

На территории Ленинградской области 13 мая днем ожидается до +18...+23, 14 мая днем – до +17..+22 градусов. Местами ливни и гроза.

Фото: Piter.tv