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Во второй половине недели в Петербурге потеплеет до +25…+30 градусов
Сегодня, 10:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во второй половине недели в Петербурге потеплеет до +25…+30 градусов

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Однако еще в среду ожидаются дожди и усиление ветра.

Температура воздуха в Петербурге продолжает повышаться, и во второй половине недели будет стремиться к +25…+30 градусов.  Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов. 

Не ругайтесь, давайте немного погреемся.

Александр Колесов, синоптик

Во вторник, 19 июля, во второй половине дня и в предстоящую ночь по западу области пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозами. Завтра с востока придёт циклон, который дождями накроет восточные и центральные районы области. Также 20 июля днем ожидается сильный ветер северо-западного направления. В Петербурге и по Ленобласти до 8-13 м/с, в прибрежных районах Финского залива и Ладоги в порывах до 15 м/с и выше.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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