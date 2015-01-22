Во второй половине недели в Петербурге потеплеет до +25…+30 градусов

Однако еще в среду ожидаются дожди и усиление ветра.

Температура воздуха в Петербурге продолжает повышаться, и во второй половине недели будет стремиться к +25…+30 градусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Не ругайтесь, давайте немного погреемся. Александр Колесов, синоптик

Во вторник, 19 июля, во второй половине дня и в предстоящую ночь по западу области пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозами. Завтра с востока придёт циклон, который дождями накроет восточные и центральные районы области. Также 20 июля днем ожидается сильный ветер северо-западного направления. В Петербурге и по Ленобласти до 8-13 м/с, в прибрежных районах Финского залива и Ладоги в порывах до 15 м/с и выше.

Фото: Piter.tv