Снегопады прогнозируют в Ленобласти 8 января

После захода солнца ожидается юго-западный ветер с силой 3-8 м/с.

В среду, 8 января, метеорологи предсказывают в Ленинградской области облачную погоду и снегопады — влажные, местами интенсивные. В некоторых районах возможен гололед и налипание мокрых снежинок.

После захода солнца ожидается юго-западный ветер с силой 3-8 м/с. Температура будет колебаться от -5 до 0 градусов по Цельсию. В восточных частях региона возможно падение температуры до -8 градусов.

Утром следующего дня прогнозируется юго-западный ветер с мощностью 6-11 м/с. Ожидается изменение температуры от -4 до +1 градуса по Цельсию.

На дорогах сохраняются гололедица и в целом сложная обстановка.

Фото: Pxhere; МЧС