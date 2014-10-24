Температурный разброс от +8 до +13 градусов ожидается в Ленобласти 3 октября

Ночью в большей части региона ожидается небольшой или умеренный дождь.

В четверг, 3 октября, Лениобласть окажется под влиянием облачной погоды с прояснениями. Заморозки временно прекратятся, однако вместо них начнутся дожди.

Ночью в большей части региона ожидается небольшой или умеренный дождь. Ветер будет слабым, переменного направления, до 2-5 м/с. Температура воздуха составит от +3 до +8 градусов. Атмосферное давление останется стабильным.

Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер сменится на северо-западный и западный, скорость ветра составит от 3 до 8 м/с.

Температура воздуха днем будет колебаться от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление постепенно возрастет.

Ранее мы сообщили о том, что в среду в Петербурге прогнозируются небольшие дожди.

Фото: Pxhere; МЧС