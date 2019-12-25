Во вторник воздух в Ленобласти прогреется до +20 градусов

Ночью температура будет колебаться от +2 до +7 градусов, на западе региона возможно повышение до +11 градусов.

Завтра, 24 сентября, в Ленинградской области ожидается переменная облачность с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, сообщает региональное ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

Скорость южного или юго-восточного ветра ночью составит от 3 до 8 м/с, днем – от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление слегка снизится.

Ночью температура будет колебаться от +2 до +7 градусов, на западе региона возможно повышение до +11 градусов. На востоке области местами возможны заморозки до −1 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в начале недели температура в Петербурге не превысит +16 градусов.

Фото: Piter.TV; МЧС