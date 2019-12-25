Небольшое похолодание и снег ожидаются в Ленобласти в среду

Атмосферное давление в течение дня останется стабильным.

Жителей Ленинградской области завтра ожидает переменная облачность. Местами возможны небольшие снегопады ночью, сообщает региональное МЧС.

По прогнозам синоптиков, 12 марта ветер будет северо-восточным и восточным, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Ночные температуры опустятся до -1...-6 градусов, в некоторых районах ожидается похолодание до -9 градусов. Днем температура поднимется до -1...+4 градусов.

Атмосферное давление в течение дня останется стабильным. На дорогах возможен гололедица.

Фото: Piter.TV