В Петербург 4 мая продолжат поступать порции холодного воздуха

Также пройдут кратковременные дожди.

В среду, 4 мая, Северная столица останется в тыловой части ушедшего на восток циклона, и вместе с ветрами северных румбов в регион продолжат поступать порции холодного воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В такой ситуации при облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Воздух в городе прогреется до +6..+8 градусов, по Ленобласти до +4..+9 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В четверг в Петербурге будет без осадков и станет теплее.

Фото: Piter.tv