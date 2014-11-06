Праздник труда в Петербурге пройдёт под лучами солнца

Первый майский день в Петербурге будет солнечным. Об этом в субботу, 1 мая, сообщили в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Днём в Петербурге воздух прогреется до +9 градусов вперемешку с умеренным западным ветром. Атмосферное давление будет расти, однако останется в пределах нормы.
Специалисты отмечают, что в субботу ждать осадков не стоит.
Ранее мы писали, что в Ленобласти май начнется с ночных заморозков.
Фото: Piter.tv
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