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Праздник труда в Петербурге пройдёт под лучами солнца
Сегодня, 11:02
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kraratau27

Праздник труда в Петербурге пройдёт под лучами солнца

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Специалисты отмечают, что в субботу ждать осадков не стоит.

Первый майский день в Петербурге будет солнечным. Об этом в субботу, 1 мая, сообщили в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". 

Днём в Петербурге воздух прогреется до +9 градусов вперемешку с умеренным западным ветром. Атмосферное давление будет расти, однако останется в пределах нормы. 

Специалисты отмечают, что в субботу ждать осадков не стоит. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти май начнется с ночных заморозков

Фото: Piter.tv 


 

Теги: погода, синоптики
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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