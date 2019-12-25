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В Петербурге 3 июня потеплеет до +25 градусов
Сегодня, 8:02
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В Петербурге 3 июня потеплеет до +25 градусов

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На выходных воздух может прогреться до +28 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 3 июня в Петербурге ожидается малооблачная погода, без осадков. С ночных +9..+11 градусов воздух днём прогреется до +23..+25.

Согласно истории погодных наблюдений, 3 июня температура воздуха составляла от +8 до +21 градуса. Самое холодное 3 июня выдалось в 1962 году, +1 градус.

Уже 4 июня в Северной столице станет еще теплее, воздух прогреется до +25..+27, а на выходных и до +28 градусов.

В Ленобласти 3 июня также потеплеет до +25 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: июнь, лето, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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