В Ленобласти 20 августа в большинстве районов ожидаются дожди

Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В последний рабочий день в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 20 августа местами, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах с грозой. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15, днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В Петербурге с 19 на 20 августа ожидается ухудшение погоды.

Фото: Piter.tv