В Ленобласти 18 февраля возможно налипание мокрого снега

Температура воздуха в течение суток -2...+3 градуса.

Перед выходными в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью на западе пройдут осадки, на востоке возможен дождь и мокрый снег. Ночью в отдельных районах налипание мокрого снега. Днем в большинстве районов также пройдет мокрый снег. Днем – в большинстве районов ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток -2...+3 градуса. На дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.tv; МЧС