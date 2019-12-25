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В Ленобласти 10 августа ожидается до +26 градусов
Сегодня, 15:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 10 августа ожидается до +26 градусов

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При этом пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 10 августа, в Ленобласти ожидается переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со сслылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС" от 09.08.2021

Местами в регионе пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью переменных направлений, слабый, днем юго-западный 2-7 м/с.

Ночью ожидается до +11..+16 градусов, днем потеплеет до +21..+26 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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