В Ленобласти 10 августа ожидается до +26 градусов

При этом пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 10 августа, в Ленобласти ожидается переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со сслылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС" от 09.08.2021

Местами в регионе пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью переменных направлений, слабый, днем юго-западный 2-7 м/с.

Ночью ожидается до +11..+16 градусов, днем потеплеет до +21..+26 градусов.

Фото: Piter.tv