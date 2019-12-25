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Общее количество погибших от ковида в Петербурге приближается к 20 тыс. человек
Сегодня, 11:23
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Общее количество погибших от ковида в Петербурге приближается к 20 тыс. человек

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Количество случаев заболевания согласно ИЦК перевалило за 556 тысяч.

Петербург стал вторым в показателях смертности от коронавируса за сутки в России. Об этом утром 15 августа свидетельствуют данные сводки, предоставленные в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в стране.

За минувших 24 часа в России подтверждена смерть 816 пациентов от ковида, всего с начала пандемии зафиксировано 170 499 умерших от коронавируса, в том числе 43 человек – в Петербурге и 17 в Ленинградской области.

На первом месте Москва – 58 смертей. Всего в городе на Неве за время пандемии коронавируса умер 19 981 человек, 529 649 пациентов – выписаны по выздоровлению, в общем выявлено 556 610 случаев заболеваний.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург, смертность
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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