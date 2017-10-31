На федеральной трассе М-11 Москва-Петербург добавили платных участков

Во вторник, 31 октября, глава правительства подписал распоряжение о вводе двух платных участков на трассе М-11 между Москвой и Петербургом. Ранее планировалось сделать три таких отрезка.

Глава правительства России Дмитрий Медведев во вторник, 31 октября, утвердил два платных участка на федеральной трассе М-11. Ожидается, что по окончанию строительства, эта дорога станет альтернативным путем между Москвой и Петербургом.

Платными станут два отрезка: между 208 и 258 километром в Тверской области, между 334 и 543 в Новгородской. Первый составит 47,9 километра, а второй – 217,1 километра.

Принятое решение позволит начать эксплуатацию этих участков автомобильной дороги на платной основе. Средства, полученные за счёт сбора платы за проезд, будут направляться на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог. Текст распоряжения

Объехать платный участок в Тверской области можно по трассе М-10 "Россия". Отрезок составит 53,1 километра. В Новгородской также объезжать надо будет по М-10. Длина этого участка – 220 километров.

Полностью дорога М-11 начнет работать с 2018 года. Ее общая протяженность составит 669 километров, 606 их них будут платными.