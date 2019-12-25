Бизнесу Санкт-Петербурга и Ленинградской области открыт бесплатный доступ к платформе Сбера по управлению киберугрозами

Об этом сообщил вице-президент Сбера по кибербезопасности Сергей Лебедь в ходе конференции Kaspersky future в Санкт-Петербурге.

Предпринимателям регионов Северо-Запада, в том числе Санкт-Петербурга, открыт бесплатный доступ к интеллектуальной платформе Сбера по управлению киберугрозами X-Threat Intelligence. Платформа создавалась как самая актуальная и полная база данных обо всех уязвимостях и киберугрозах. Об этом на конференции Kaspersky future в Санкт-Петербурге рассказал вице-президент Сбера по кибербезопасности Сергей Лебедь.

Суть сервиса в том, что он помогает компаниями своевременно выявлять и эффективно реагировать на угрозы кибербезопасности. Платформа содержит информацию о более чем 465 000 описаниях уязвимостей, из них 5000 ― с эксплойтом (фрагментом кода), 870 аналитических отчётов и описаниий вирусного заражения софта, почти 6500 протестированных обновлений программного обеспечения.

Сейчас к платформе Сбера подключено более 200 организаций. Они организовывают защиту, управляют уязвимостями, проводят аналитику киберугроз, тестируют обновления программного обеспечения, решают другие задачи в сфере кибербезопасности.

Эксплуатация уязвимостей в программном обеспечении ― одна из основных киберугроз для организаций в России. На фоне ухода иностранных вендоров многие российские компании испытывают острую потребность в получении качественной аналитики об угрозах, уязвимостях и путях их устранения. Решение проблемы ― открытый доступ организаций к аналитике, инструментам выявления и устранения уязвимостей. Наше решение безвозмездно делиться аналитикой и инструментарием с отечественным бизнесом ― это вклад Сбера в безопасность всей России. Сергей Лебедь, вице-президент Сбера по кибербезопасности

X Threat Intelligence автоматически агрегирует информацию об уязвимостях с сайтов вендоров, регистраторов и агрегаторов, базы данных угроз Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, блогов и форумов, из специальных источников (в том числе из DarkNet), а также содержит информацию на основе собственных исследований Сбера. На платформе в том числе публикуются результаты тестирования обновлений и дистрибутивов ПО. Они проверяются на идентичность и подлинность, проходят антивирусный контроль и проверку на наличие уязвимостей.

Фото: Unsplash (Jodie Cook)