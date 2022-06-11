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Спектакль "Пила вино и хохотала. Красное"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Пила вино и хохотала. Красное"

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Постановку покажут 27 августа в ДК "Выборгский". Начало в 19:30. Для зрителей старше 18 лет.

Это спектакль-девичник с беседами, которые часто устраивают близкие подруги. Впервые для постановки были использованы женские откровения и тайны, собранные на просторах интернета. Две подруги  на кухне за бутылочкой красного обсуждают новые отношения, их нюансы и проблемы. 

Спектакль получился очень жизненным, энергичным, эмоциональным, одновременно трогательным и весёлым. Женщины смогут посмеяться над собой, а мужчины наконец поймут непростой мир женской души.

Театр-постановщик: Театр двух. В ролях: Инна Егорова, Аника Быкова.

Фото: Театр двух

Теги: пила вино и хохотала красное, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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