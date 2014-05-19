Готовность первого этапа дороги от КАД в Мурино превысила 50%

В ближайший временной промежуток запланировано завершение устройства земляного полотна и укладка асфальтного покрытия.

В Мурино полным ходом идет реализация первого этапа возведения объездной автомобильной трассы, которая свяжет кольцевую автодорогу вокруг Санкт-Петербурга с населёнными пунктами Мурино, Новое Девяткино и участком федеральной дороги Санкт-Петербург — Матокса, сообщает spb.aif.ru.

На сегодняшний день степень технической готовности проекта составляет 56% при общей протяжённости дороги в 2,2 rv. Реализуется проект в рамках национального приоритета "Безопасные и качественные дороги" и продолжает развиваться в программе "Инфраструктура для жизни". Директор ГКУ ЛО "Дирекция дорожного строительства" Дмитрий Донской уточнил, что сроки соблюдаются, а основной объем работ планируется завершить к концу 2025 года, после чего начнётся эксплуатация автомагистрали, обеспечив доступ к трассе Лаврикское шоссе.

Данный дорожный объект призван снизить нагрузку на существующие маршруты, связывающие Петербург и Всеволожский район Ленинградской области. На данный момент закончены важнейшие этапы строительства, включая перенос существующих коммуникаций и прокладку новых водопропускных сооружений.

В ближайший временной промежуток запланировано завершение устройства земляного полотна и укладка асфальтного покрытия. Параллельно ведётся проектирование другой важной транспортной артерии — автомобильной дороги Мурино — Бугры, ожидающей положительное экспертное заключение в текущем году. Одновременно рассматриваются планы реконструкции автодороги Запорожское — Приозерск, что позволит серьёзно повысить транспортную доступность региона.

Фото и видео: Telegram / Dorogi_lo