Петербуржцы жалуются на перекрытия движения в центре города 18 апреля

Общая ситуация на дорогах оценивается сервисом как средняя для текущего времени суток.

Утро пятницы, 18 апреля, ознаменовалось несколькими ограничениями дорожного движения в центральной части Петербурга, сообщили пользователи социальных сетей.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", на данный момент закрыты для проезда Литейный мост, Шпалерная улица, а также набережные Арсенальная, Свердловская и Воскресенская. Автовладельцы жалуются, что движение остановлено.

При этом отмечается рост пробок на Выборгской стороне, районе Охты и центральных улицах города. Значительные заторы наблюдаются и на кольцевой автодороге (КАД).

Общая ситуация на дорогах оценивается сервисом как средняя для текущего времени суток – пять баллов из десяти возможных.

В Таврическом дворце в проходят мероприятия весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Сегодня, 18 апреля, запланировано заседание Совета ассамблеи под председательством спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Фото: Яндекс.Пробки