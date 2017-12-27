Петербуржец в алкогольном опьянении угнал отечественное авто

Молодого человека заметил отряд Росгвардии, когда тот нарушил правила дорожного движения.

Рано утром 10 января сотрудники Росгвардии задержали в Выборгском районе молодого человека, пытавшегося угнать автомобиль, сообщила пресс-служба УВО.

В 4:50 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии заметили "ВАЗ-2105", который проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток Суздальского проспекта и улицы Композиторов.

Оперативники блокировали автомобиль и задержали водителя. Им оказался ранее судимый 18-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Также наряд заметил, что у автомобиля сломан замок зажигания, а провода соединены напрямую.

Задержанный, не имея при себе документов на авто, не смог объяснить, чья это машина. Позже было установлено, что хозяином автомобиля является 68-летний мужчина.

Молодого человека доставили в отдел полиции. По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.