Петербуржец в алкогольном опьянении угнал отечественное авто

Рано утром 10 января сотрудники Росгвардии задержали в Выборгском районе молодого человека, пытавшегося угнать автомобиль, сообщила пресс-служба УВО.
В 4:50 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии заметили "ВАЗ-2105", который проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток Суздальского проспекта и улицы Композиторов.
Оперативники блокировали автомобиль и задержали водителя. Им оказался ранее судимый 18-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Также наряд заметил, что у автомобиля сломан замок зажигания, а провода соединены напрямую.
Задержанный, не имея при себе документов на авто, не смог объяснить, чья это машина. Позже было установлено, что хозяином автомобиля является 68-летний мужчина.
Молодого человека доставили в отдел полиции. По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.