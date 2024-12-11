Отчисления ОЖД в бюджет Петербурга составили выше 4 млрд рублей

Наибольший объем средств — 4,9 миллиарда рублей — был направлен в Ленинградскую область.

Октябрьская железная дорога перевела в бюджет Петербурга за 2024 год 4,4 миллиарда рублей в качестве налогов, сообщила пресс-служба ОЖД 21 января.

В общей сложности за прошлый год организация перечислила 16 миллиардов рублей налоговых платежей в бюджеты семи регионов Северо-Западного федерального округа.

При этом наибольший объем средств — 4,9 миллиарда рублей — был направлен в Ленинградскую область.

Ранее мы сообщили о том, что "Поезд Дружбы" перевез из Петербурга в Минск 3500 пассажиров за время новогодних каникул.

Фото: Telegram / СПб-Главный