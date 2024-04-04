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Канализационная система "Водоканала" подготовлена к дождям в Петербурге, выпадет до 25 миллиметров осадков
Сегодня, 8:38
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Канализационная система "Водоканала" подготовлена к дождям в Петербурге, выпадет до 25 миллиметров осадков

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В Северной столице сегодня будут дежурить 73 бригады.

В Петербурге 9 июня пройдут дожди, местами ожидаются ливни, стало известно ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Может выпасть до 25 миллиметров осадков. Канализационная система "Водоканала" подготовлена к их приему. 

"Водоканал Петербурга" эксплуатирует и обслуживает сети водоотведения, которые находятся на балансе предприятия. На определенных участках владельцами сетей могут быть другие организации (застройщики, УК, дорожные службы и пр.). 

Пресс-служба "Водоканала" 

В Северной столице сегодня будут дежурить 73 бригады. При ливнях система не может принять весь объем стоков, из-за чего на улицах образуются временные скопления воды. О них получится сообщить по телефонам: 004 и 576-14-83.

Фото: Piter.TV 

Теги: водоканал, осадки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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