Канализационная система "Водоканала" подготовлена к дождям в Петербурге, выпадет до 25 миллиметров осадков

В Северной столице сегодня будут дежурить 73 бригады.

В Петербурге 9 июня пройдут дожди, местами ожидаются ливни, стало известно ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Может выпасть до 25 миллиметров осадков. Канализационная система "Водоканала" подготовлена к их приему.

"Водоканал Петербурга" эксплуатирует и обслуживает сети водоотведения, которые находятся на балансе предприятия. На определенных участках владельцами сетей могут быть другие организации (застройщики, УК, дорожные службы и пр.). Пресс-служба "Водоканала"

В Северной столице сегодня будут дежурить 73 бригады. При ливнях система не может принять весь объем стоков, из-за чего на улицах образуются временные скопления воды. О них получится сообщить по телефонам: 004 и 576-14-83.

Фото: Piter.TV