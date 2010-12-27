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Эксперт назвал виды оружия, которое могут купить саудиты у РФ
Сегодня, 18:49
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TretyakovaS
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Эксперт назвал виды оружия, которое могут купить саудиты у РФ

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Саудовская Аравия может купить у России не только зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Страна интересуется и российскими комплексами противовоздушной обороны различного уровня, бронетехникой и системами радиоэлектронной борьбы, отмечает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", в РФ прибыл король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд. По мнению экспертов, одна из целей визита - военно-техническое сотрудничество. Источники издания "Коммерсант" отмечают, что к приезду короля Россия подготовила пакет контрактов на сумму около 3 млрд долларов. Контракты предполагают в том числе поставку нескольких дивизионов систем С-400 "Триумф".

По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, Саудовскую Аравию интересуют не только зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", но и комплексы большой, а также малой дальности ("Торы", "Буки" и "Витязи"). Помимо этого, эксперт сделал акцент на тяжелой и легкой бронетехнике, системах РЭБ, различных типах ракетных вооружений и системах ПВО.

Однако использование военных контрактов Саудовской Аравией имеет и геополитический контекст, считает Коновалов. По его словам, в предыдущий раз препятствием для заключения контракта стало условие по сотрудничеству с Ираном: если Россия не сотрудничает с Ираном, то Саудовская Аравия заключает с РФ крупный военный контракт. Аналогичное условие было связано с присутствием Башара Асада на посту президента Сирии, отмечает специалист.

На данный момент основным поставщиком вооружений и военной техники в Саудовскую Аравию остаются США. Но, как добавляет эксперт, в определенных сегментах на саудовском рынке вооружений присутствуют французы, британцы и даже немцы.

Теги: новости россии , новости экономики , оружие в рф
Категории: Новости России

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