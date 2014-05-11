С 3 августа ограничивается движение транспорта по улице Бабушкина

В связи с работами по ремонту дорожного покрытия, которые пройдут 3 и 4 августа, будет ограничено движение по проспекту Обуховской Обороны от улицы Шелгунова до улицы Чернова.

В Невском районе с 3 по 4 августа ограничивается движение транспорта по улице Бабушкина от Леснозаводской улицы до проспекта Александровской Фермы. Там пройдут работы по реконструкции газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В связи с работами по ремонту дорожного покрытия, которые пройдут 3 и 4 августа, будет ограничено движение по проспекту Обуховской Обороны от улицы Шелгунова до улицы Чернова. Закроется движение по проспекту Обуховской Обороны в направлении от улицы Шелгунова к улице Чернова. Перекроют движение по Ново-Александровской улице в створе с проспектом Обуховской Обороны.

Объезд: улица Бабушкина, улица Чернова, бульвар Красных Зорь, Прямой проспект. Пресс-служба ГАТИ

Водителям напомнили, что до 29 августа будет ограничено движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны от улицы Шелгунова до дома 239 по проспекту Обуховской Обороны, включая перекрестки.

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