На КАД могут ограничить движение большегрузов в апреле

Речь идет о машинах массой более 3,5 тонны.

В пятницу, 11 марта, в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что на КАД могут ограничить движение для большегрузов массой более 3,5 тонны на участке КАД.

Так, рассматривается вопрос о возможном введение ограничений на участке с 60 по 103 километр, от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до развязки на пересечении с автомобильной дорогой "Петродворец-Кейкино" (Гостилицкое шоссе).

Такое решение могут принять из-за проведения на площадке "Экспофорума" VI Международного арктического форума "Арктика – территория диалога". Ограничения планируются с 11 по 13 апреля с 9 до 18.

Предприятия приносит извинения за возможные временные неудобства и просит учитывать информацию при составлении маршрутов. О возможных изменениях и окончательно принятом решении будет сообщено дополнительно.

Фото: Piter.tv