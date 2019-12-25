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На КАД могут ограничить движение большегрузов в апреле
Сегодня, 15:28
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На КАД могут ограничить движение большегрузов в апреле

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Речь идет о машинах массой более 3,5 тонны.

В пятницу, 11 марта, в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что на КАД могут ограничить движение для большегрузов массой более 3,5 тонны на участке КАД. 

Так, рассматривается вопрос о возможном введение ограничений на участке с 60 по 103 километр, от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до развязки на пересечении с автомобильной дорогой "Петродворец-Кейкино" (Гостилицкое шоссе).

Такое решение могут принять из-за проведения на площадке "Экспофорума" VI Международного арктического форума "Арктика – территория диалога". Ограничения планируются с 11 по 13 апреля с 9 до 18.

Предприятия приносит извинения за возможные временные неудобства и просит учитывать информацию при составлении маршрутов. О возможных изменениях и окончательно принятом решении будет сообщено дополнительно.

Фото: Piter.tv

Теги: кад, ограничение движения, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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