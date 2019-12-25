В БЦ на Итальянской произошло обрушение штукатурки

Фонд капитального ремонта уточнил, что запланированные работы по обновлению фасада намечены на 2025 год и начнутся после улучшения погодных условий.

Утром 27 марта в центре Петербурга произошло частичное обрушение фасада здания, расположенного на Итальянской улице, 5. Инцидент был замечен читателями "Фонтанки", которые предоставили фотографии последствий.

Судя по фотографиям, обрушился участок стены, укрепленной зеленой сеткой под крышей. Падающие кирпичи повредили тротуар и несколько припаркованных автомобилей. Информация о серьезных повреждениях машин отсутствует, однако известно, что никто из прохожих не пострадал.

Администрация Центрального района подтвердила отсутствие пострадавших среди людей и приняла меры по ограждению опасной зоны и обеспечению безопасности пешеходов. Согласно заявлению, здание вскоре передадут подрядчику для проведения капитального ремонта фасада.

Исторические снимки "Яндекс.Карты" показывают, что фасад здания уже имел дефекты, такие как отсутствующие участки штукатурки под балконом второго этажа.

Фонд капитального ремонта уточнил, что запланированные работы по обновлению фасада намечены на 2025 год и начнутся после улучшения погодных условий. Подготовка к ремонту уже ведется.

Фото: Фонтанка