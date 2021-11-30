VK запустил образовательную игру для школьников ко Дню народного единства

В интерактивном формате ребята совершат путешествие в прошлое, чтобы узнать о важных исторических событиях и героях.

Соцсеть "ВКонтакте" совместно с Минпросвещения РФ и Российским обществом "Знание" запустила обучающий онлайн-проект для школьников. Образовательная игра поможет в интерактивном формате познакомиться с важными историческими событиями и героями Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Сопровождать ребят в игре будет цифровой помощник Кот Ученый. Школьников ждут интересные персонажи, живые диалоги и интересные задания. В интерактивном формате ребята совершат путешествие в прошлое, чтобы узнать о важных исторических событиях и героях.

Игра уже доступна на сайте 4ноября.магиязнаний.рф. Играть можно как на мобильных устройствах, так и на компьютере.

Скриншоты: 4ноября.магиязнаний.рф