Спектакль "Обыкновенные чудики"

Постановку покажут 15 августа в Молодежном театре на Фонтанке. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Премьера к 38-летию Молодежного театра на Фонтанке. Шукшинские герои —настоящие, странные и искренне влюбленные в жизнь. Они идут на отчаянные поступки ради мечты, никогда не скупятся на чувства и способны пробудить в каждом ответный душевный порыв. Простые люди обладают подлинной мудростью, которая покажет нам мир совсем под другим углом.

Семен Спивак уверен, что в эпоху Интернета и бескрайнего потока информации возникает прямая угроза человеческим отношениям. И когда совсем нет сил остановиться в суете и поговорить с кем-то важным, мы еще сильнее скучаем по теплу, возникающему при искреннем, живом общении.

Фото: ВКонтакте / Молодёжный театр на Фонтанке