Дворцовый и Троицкий мосты засияют новогодней подсветкой

Помимо этого, в честь наступления года 31 декабря за 5 минут до 00:00 зажгут факелы Ростральных колонн.

С 31 декабря по 2 января 2025 года Дворцовый и Троицкий мосты предстанут в новогоднем световом оформлении, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Пролеты переправ окрасятся в зеленый цвет, который является традиционным для январских праздников. Кроме того, этот оттенок – символ будущего года по восточному календарю, а именно – зеленая Деревянная змея. Опоры мостов станут красными.

Помимо этого, в честь наступления года 31 декабря за 5 минут до 00:00 зажгут факелы Ростральных колонн. Огни будут гореть до 00:20 1 января.

Проект светового оформления мостов разработали и реализовали специалисты "Ленсвета" совместно с коллегами из Ассоциации "Невский свет".

Фото: пресс-служба Смольного