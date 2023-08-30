  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дворцовый и Троицкий мосты засияют новогодней подсветкой
Сегодня, 14:46
101
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Дворцовый и Троицкий мосты засияют новогодней подсветкой

0 0

Помимо этого, в честь наступления года 31 декабря за 5 минут до 00:00 зажгут факелы Ростральных колонн.

С 31 декабря по 2 января 2025 года Дворцовый и Троицкий мосты предстанут в новогоднем световом оформлении, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. 

Пролеты переправ окрасятся в зеленый цвет, который является традиционным для январских праздников. Кроме того, этот оттенок – символ будущего года по восточному календарю, а именно – зеленая Деревянная змея. Опоры мостов станут красными. 

Помимо этого, в честь наступления года 31 декабря за 5 минут до 00:00 зажгут факелы Ростральных колонн. Огни будут гореть до 00:20 1 января. 

Проект светового оформления мостов разработали и реализовали специалисты "Ленсвета" совместно с коллегами из Ассоциации "Невский свет". 

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: дворцовый мост, новый год, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии