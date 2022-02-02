В Новом Девяткино у 54-летнего мужчины нашли почти 2 грамма наркотика

Перед этим в полицию поступило заявление, что мужчина угрожал пистолетом жителю этого же дома.

В деревне жителя Новое Девяткино в квартире местного жителя обнаружили наркотики. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 31 марта поступило сообщение о том, что в доме 10 корпус 1 по Главной улице в деревне Новое Девяткино Всеволожского района мужчина угрожает пистолетом заявителю. Полицейские обнаружили 54-летнего хозяина квартиры, пистолета при нем не было, но полицейским подозреваемый рассказал, что у него при себе имеется аэрозольный пистолет, при этом полицейские обратили внимание, что мужчина плохо ориентировался в пространстве и имел признаки наркотического опьянения. Впрочем, на имеющиеся запрещенные в квартире вещества мужчина сам же и указал полицейским.

В прикроватной тумбочке одной из комнат правоохранители нашли курительную трубку, предположительно для употребления наркотических веществ, и 6 полиэтиленовых пакетиков с комплементарной застежкой с неизвестным веществом, и газовый пистолет. Экспертиза показала, что в пакетике был синтетический наркотик массой 1,7 грамма. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Фото: Piter.tv