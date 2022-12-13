Петербургских пенсионеров начали обманывать под видом онлайн-кинотеатров

Одной женщине предложили оплатить подписку, а вторая назвала код из смс для отключения подписки.

В Петербурге набирает обороты новый вид мошенничества, пожилым людям звонят от "представителей онлайн-кинотеатров". Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 77-летняя пенсионерка. Она сообщила, что 26 февраля ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и под предлогом оплаты онлайн-кинотеатра Окко убедил её сообщить данные своей банковской карты. Через несколько дней пенсионерка узнала о списании с карты более 75 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожим образом лишилась денег 78-летняя петербурженка. Ей 26 февраля позвонил сотрудник банка и сообщил, что у пенсионерки подключена подписка на сайте Окко, и для её отключения необходимо продиктовать код из смс-сообщения. Так пожилая женщина лишилась 37 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com