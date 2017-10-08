Вышел новый трейлер "Лиги справедливости" с шутками про костюм Бэтмена

В сети выложили новый (и финальный) трейлер фильма "Лига справедливости". Премьера фильма состоится уже в середине ноября.

В воскресенье, 8 октября, в сеть выложили трейлер супергеройского фильма по вселенной DC "Лига справедливости". Ролик стал последним перед премьерой картины.

В новое видео вошли части предыдущих тизеров и трейлеров. В частности, шутка про суперспособность Бэтмена. На вопрос Флэша о его сверхсиле, Брюсс скромно отвечает, что он богат. Также до конца показали сцену, где Уэйн кидает сюрикен Бэтмена во Флэша. Парень догадывается, что тот является темным рыцарем. Чудо-женщина в трейлере мелькает как в деловой одежде, так и в костюме воительницы.

А вот Аквамен почти все время мелькает с голым торсом. Только в битве (видимо, с "финальным" боссом) он одет в доспехи. При этом у него некое соперничество с Бэтменом, так как он шутит про его "костюм мыши". Киборг почти не говорит, а Флэш шутит. Также в трейлере появляется Альфред и Лоис Лейн.

Картина выйдет в мировой прокат уже 15 ноября. В России первые сеансы пройдут 16 ноября. Изначально режиссерское кресло занимал Зак Снайдер. Однако трагедия в семье заставила кинодела покинуть картину. На завершающем этапе "Лигу справедливости" делал уже Джосс Уидон.

Фото и видео: трейлер фильма