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Новый информационный пилон с данными о работе петербургского транспорта установили в Пулково

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Новый аппарат отличается улучшенными техническими характеристиками и высокой скоростью обработки запросов. Интерфейс устройства стал более интуитивно понятным и удобным для пользователей.

В петербургском аэропорту Пулково появился обновленный информационный пилон для пассажиров, позволяющий получать данные о городском транспорте. Об этом сообщили 31 октября в пресс-службе комитета по транспорту, пишет "Петербургский дневник".

Новый аппарат отличается улучшенными техническими характеристиками и высокой скоростью обработки запросов. Интерфейс устройства стал более интуитивно понятным и удобным для пользователей. При этом пилон внешне выглядит так же, как и раньше. Он расположен на выходе из зоны выдачи багажа внутренних рейсов, имеет привычный голубой цвет и легко узнаваемую пиктограмму автобуса на корпусе, а также логотип ГКУ "Организатор перевозок"".

С помощью этого интерактивного пилона пассажиры аэропорта смогут оперативно узнавать изменения в маршрутах городского транспорта, строить маршруты через специализированный портал, проверять расписание движения, а также получать информацию о доступных способах оплаты проезда и выбирать подходящий вариант проездного билета.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото и видео: Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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